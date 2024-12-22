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Габулов: пока заявления о нашем возвращении — просто слова

Габулов: пока заявления о нашем возвращении — просто слова
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Экс-вратарь национальной команды России Владимир Габулов прокомментировал слова генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова.

«Оттепелью можно считать, когда всё перейдёт от слов к делу, будут приняты решения о послаблении. Пока такие заявления – просто слова. Может, в кулуарах разговоры и ведутся, нашей федерации сообщают о других позициях. Когда будут приняты решения, тогда можно говорить об оттепели со стороны УЕФА и ФИФА», — приводит слова Габулова «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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