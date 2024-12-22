Владелец «Милана» объяснил назначение Ибрагимовича на пост советника

Владелец «Милана» Джерри Кардинале объяснил, почему принял решение взять на работу в клуб экс-форварда «россонери» Златана Ибрагимовича.

«Большинство людей наверняка сочли его назначение «показательным» или подумали обо мне как о владельце, любящем знаменитостей. Всё совсем наоборот: я ищу людей мирового класса, которые могут сделать нас лучше. С помощью Златана я хотел сказать, что мы будем действовать по-другому, потому что существует потребность в инновациях для лучшего управления этими ресурсами. Поэтому я нанял его для RedBird (инвестиционный фонд RedBird Capital Partners. — Прим. «Чемпионата») в качестве операционного партнёра и старшего советника по вопросам в «Милане», — приводит слова Кардинале Milan News.

Напомним, 42-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года.