Мадридский «Реал» одержал победу над «Севильей» в матче 18-го тура Ла Лиги

Завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Реал» и «Севилья». Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания). «Реал» одержал победу со счётом 4:2.

На 10-й минуте нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт, ему ассистировал Родриго. На 20-й минуте полузащитник Федерико Вальверде увеличил преимущество хозяев. На 34-й минуте отличился Родриго. Ответный мяч «Севильи» спустя минуту забил Исаак Ромеро. На 53-й минуте хавбек Браим Диас, получив передачу от Мбаппе, довёл счёт до разгромного — 4:1. Окончательный результат в игре на 86-й минуте установил Доди Лукебакио — 4:2.

После 18 сыгранных матчей мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 22 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Атлетико» Мадрид, у которого 41 очко.