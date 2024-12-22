«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Диас открыл счёт на 23-й минуте

В эти минуты идёт матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Сэмюэл Барротт. «Ливерпуль» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте нападающий «Ливерпуля» Луис Диас открыл счёт в матче, набежав и головой вколотив мяч в дальний угол ворот.

«Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Лондона набрала 23 очка за 16 матчей. «Ливерпуль» заработал 36 очков за 15 игр и располагается на первой строчке.