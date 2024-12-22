«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Диас открыл счёт на 23-й минуте
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В эти минуты идёт матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Сэмюэл Барротт. «Ливерпуль» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
2-й тайм
1 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23' 0:2 Мак Аллистер – 36' 1:2 Мэддисон – 41' 1:3 Собослаи – 45+1' 1:4 Салах – 54' 1:5 Салах – 61'
На 23-й минуте нападающий «Ливерпуля» Луис Диас открыл счёт в матче, набежав и головой вколотив мяч в дальний угол ворот.
«Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Лондона набрала 23 очка за 16 матчей. «Ливерпуль» заработал 36 очков за 15 игр и располагается на первой строчке.
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