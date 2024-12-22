«Реал» обошёл «Барселону» в турнирной таблице Ла Лиги

Сегодня, 22 декабря, мадридский «Реал» одержал победу над «Севильей» (4:2) в матче 18-го тура испанской Ла Лиги. Таким образом, «сливочные» обошли каталонскую «Барселону» в турнирной таблице чемпионата Испании.
После 18 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков. «Барселона» занимает третье место, заработав 38 очков за 19 матчей. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Атлетико» Мадрид, у которого 41 очко.
На 10-й минуте нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт, ему ассистировал Родриго. На 20-й минуте полузащитник Федерико Вальверде увеличил преимущество хозяев. На 34-й минуте отличился Родриго. Ответный мяч «Севильи» спустя минуту забил Исаак Ромеро. На 53-й минуте хавбек Браим Диас, получив передачу от Мбаппе, довёл счёт до разгромного — 4:1. Окончательный результат в игре на 86-й минуте установил Доди Лукебакио — 4:2.
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