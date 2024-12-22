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Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес объяснил снижение своей результативности

Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес объяснил снижение своей результативности
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о снижении своей результативности в составе «нерадзурри» в нынешнем сезоне. Аргентинец отметился шестью мячами в 20 матчах во всех турнирах.

«Я нападающий и живу ради голов. В последние месяцы я играю дальше от штрафной площади, потому что мне нравится помогать команде продвигаться вперёд: это то, что я добавляю к своей игре, и я чувствую себя хорошо.

Маркус (Тюрам) играет ближе к центру и выше на поле, мы это не планировали, но это исходит из нашего понимания ситуации на поле. В прошлом году он часто опускался глубже или смещался в сторону, но теперь настала его очередь забивать больше голов», — приводит слова Мартинеса Corriera della Sera.

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