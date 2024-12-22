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Николай Осипов анонсировал переход экс-игрока «Манчестер Юнайтед» в клуб Медиалиги

Николай Осипов анонсировал переход экс-игрока «Манчестер Юнайтед» в клуб Медиалиги
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Президент Медиалиги Николай Осипов анонсировал переход бывшего футболиста английского «Манчестер Юнайтед» в стан одной из команд МФЛ.

«Железобетонно приедет в МФЛ футболист, игравший в «Манчестер Юнайтед». И не в «Титан». Кто это? Это секрет команды. Очевидно, что это игрок своей национальной команды. По-моему, он выигрывал и не один еврокубок. Это большой человек, он сейчас свободный агент. Насколько мне известно, он точно уже едет, вопрос — когда присоединится, когда клуб анонсирует появление. Это европеец», — приводит слова Осипова телеграм-канал «Крысева».

Ранее также появилась информация, что бывший полузащитник сборной Англии и «Тоттенхэма» Деле Алли может перейти в российский медиаклуб «Титан».

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