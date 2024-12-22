Мохамед Салах установил сразу два рекорда АПЛ
Поделиться
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отдал голевую передачу на Доминика Собослаи в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом», тем самым установив сразу два рекорда чемпионата. Об этом сообщил Squawka.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
2-й тайм
2 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23' 0:2 Мак Аллистер – 36' 1:2 Мэддисон – 41' 1:3 Собослаи – 45+1' 1:4 Салах – 54' 1:5 Салах – 61' 2:5 Кулушевски – 72'
Салах стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, который забил 10 и более голов и отдал 10 и более голевых передач в четырёх сезонах чемпионата Англии подряд. Также нападающий стал первым игроком, которому удалось набрать 13+10 по системе «гол+пас» до Рождества в чемпионате.
В текущем сезоне Мохамед Салах провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 13 голевых передач.
Комментарии
- 22 декабря 2024
-
20:54
-
20:51
-
20:45
-
20:40
-
20:36
-
20:36
-
20:19
-
20:14
-
20:13
-
20:12
-
20:11
-
20:09
-
19:56
-
19:48
-
19:43
-
19:41
-
19:31
-
19:30
-
19:25
-
19:15
-
19:09
-
19:00
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:53
-
18:52
-
18:51
-
18:42
-
18:38
-
18:37
-
18:35
-
18:28
-
18:26
-
18:15