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Мохамед Салах установил сразу два рекорда АПЛ

Мохамед Салах установил сразу два рекорда АПЛ
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отдал голевую передачу на Доминика Собослаи в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом», тем самым установив сразу два рекорда чемпионата. Об этом сообщил Squawka.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
2-й тайм
2 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     0:2 Мак Аллистер – 36'     1:2 Мэддисон – 41'     1:3 Собослаи – 45+1'     1:4 Салах – 54'     1:5 Салах – 61'     2:5 Кулушевски – 72'    

Салах стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, который забил 10 и более голов и отдал 10 и более голевых передач в четырёх сезонах чемпионата Англии подряд. Также нападающий стал первым игроком, которому удалось набрать 13+10 по системе «гол+пас» до Рождества в чемпионате.

В текущем сезоне Мохамед Салах провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 13 голевых передач.

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