Мохамед Салах установил сразу два рекорда АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отдал голевую передачу на Доминика Собослаи в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом», тем самым установив сразу два рекорда чемпионата. Об этом сообщил Squawka.

Салах стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, который забил 10 и более голов и отдал 10 и более голевых передач в четырёх сезонах чемпионата Англии подряд. Также нападающий стал первым игроком, которому удалось набрать 13+10 по системе «гол+пас» до Рождества в чемпионате.

В текущем сезоне Мохамед Салах провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 13 голевых передач.