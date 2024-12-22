Мбаппе: моя адаптация в «Реале» завершена, у меня всё ещё есть «безумие» в ногах

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своей адаптации в клубе после матча 18-го тура испанской Ла Лиги с «Севильей» (4:2), в котором форвард забил гол и стал автором результативной передачи.
«Моя адаптация завершена, как сказал тренер, я становлюсь всё лучше и лучше. Я знаю, что могу сделать больше, у меня всё ещё есть «безумие» в ногах. Я могу дать гораздо больше, я достиг дна в игре с Бильбао, я понял, что должен отдать всего себя в этой футболке», — приводит слова Мбаппе Madrid Universe в соцсети Х (ранее Twitter).
После 18 сыгранных матчей мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 22 очка.
- 22 декабря 2024
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