Мбаппе: моя адаптация в «Реале» завершена, у меня всё ещё есть «безумие» в ногах

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своей адаптации в клубе после матча 18-го тура испанской Ла Лиги с «Севильей» (4:2), в котором форвард забил гол и стал автором результативной передачи.

«Моя адаптация завершена, как сказал тренер, я становлюсь всё лучше и лучше. Я знаю, что могу сделать больше, у меня всё ещё есть «безумие» в ногах. Я могу дать гораздо больше, я достиг дна в игре с Бильбао, я понял, что должен отдать всего себя в этой футболке», — приводит слова Мбаппе Madrid Universe в соцсети Х (ранее Twitter).

После 18 сыгранных матчей мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 22 очка.