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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Салах довёл счёт до разгромного на 54-й минуте

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Салах довёл счёт до разгромного на 54-й минуте
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В эти минуты идёт матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Сэмюэл Барротт. «Ливерпуль» выигрывает со счётом 4:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
2-й тайм
2 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     0:2 Мак Аллистер – 36'     1:2 Мэддисон – 41'     1:3 Собослаи – 45+1'     1:4 Салах – 54'     1:5 Салах – 61'     2:5 Кулушевски – 72'    

На 54-й минуте нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах довёл счёт до разгромного, добив мяч в пустой угол ворот — 4:1.

«Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Лондона набрала 23 очка за 16 матчей. «Ливерпуль» заработал 36 очков за 15 игр и располагается на первой строчке.

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