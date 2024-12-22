Килиан Мбаппе прокомментировал победу «Реала» в матче с «Севильей»

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу в матче 18-го тура испанской Ла Лиги с «Севильей» (4:2). Форвард забил гол и стал автором результативной передачи.

«Я чувствую себя прекрасно. Мы с Феде [Вальверде] забили два отличных гола, как и в «Вальдебебас» (тренировочная база «Реала». — Прим. «Чемпионата»). Мы отдали все силы в первом тайме, с самого начала забили хорошие голы. Мы всегда играли вперёд, и в итоге забили много голов, и я думаю, что «мадридисты» сегодня счастливы», — приводит слова Мбаппе Madrid Universe в соцсети Х (ранее Twitter).

После 18 сыгранных матчей мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 22 очка.