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Радимов: Батраков проводит хороший сезон, но лучший ли он в мире — тут на любителя

Радимов: Батраков проводит хороший сезон, но лучший ли он в мире — тут на любителя
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Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о хавбеке московского «Локомотива» Алексее Батракове. Ранее Международный центр спортивных исследований (CIES) признал Батракова лучшим молодым «ударным» полузащитником мира.

«Алексей проводит хороший сезон, но лучший ли он в мире — тут на любителя. Если это определял первый тренер Батракова в жизни, то наверняка он и поставил бы Алексея на первое место. Однозначно. Без критериев сложно. То, что Батраков — молодец, — неоспоримо, а лучший ли в мире — не знаю», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.

Ранее в декабре полузащитник стал обладателем премии «Первая пятёрка ‑ 2024», которая вручается лучшему молодому футболисту чемпионата России не старше 21 года.

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