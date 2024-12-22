«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» в матче АПЛ с девятью голами

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 6:3.

Счёт в матче был открыт на 23-й минуте, отличился нападающий «Ливерпуля» Луис Диас. На 36-й минуте Алексис Мак Аллистер удвоил преимущество своей команды. На 41-й минуте Джеймс Мэддисон отыграл один мяч. На 54-й минуте Мохамед Салах довёл счёт до разгромного. На 61-й минуте Салах оформил дубль. На 72-й минуте Деян Кулушевски сократил отставание в счёте. На 83-й минуте Доминик Соланке забил третий мяч хозяев. На 85-й минуте Луис Диас оформил дубль и установил окончательный счёт — 6:3.

«Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Лондона набрала 23 очка за 17 матчей. «Ливерпуль» заработал 39 очков за 16 игр и располагается на первой строчке.