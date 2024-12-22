Игрок «Химок» Мирзов: чувствую, что не готов ни физически, ни во всём остальном

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов подвёл итоги 2024 года, а также рассказал о своей личной задаче на следующий календарный год.

«В 2024 году были и тяжёлые моменты, и нормальные. Ещё раз скажу, что команде, как и мне, нужна предсезонка. Мы уедем в Турцию, где будет три сбора. Я сам чувствую, что не готов ни физически, ни во всём остальном. Точно могу больше и лучше. Всё зависит от готовности, а сегодня я не готов на 100%, то же самое могу сказать и про команду.

Личная задача на следующий год? Мы хотим уйти с 13-го места, на котором стоим уже три месяца. Хотелось бы подняться выше. А я просто хочу помогать команде добиваться результатов», — приводит слова Мирзова Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний Мирзов принял участие в 20 матчах «Химок» во всех турнирах, в которых забил три гола.

После 18 сыгранных туров «Химки» заработали 16 очков и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В последнем туре перед перерывом подопечные Франка Артиги разгромно уступили московскому «Динамо» (1:4).