Фото: Сейду Думбия и Вагнер Лав встретились в парижском отеле

Экс-нападающий московского ЦСКА и национальной команды Кот-д'Ивуара Сейду Думбия опубликовал совместное фото с бразильским форвардом Вагнером Лавом.

Фото: Из личного архива Думбия

«Как приятно снова тебя видеть после стольких лет, Вагнер! Воспоминания о наших моментах на поле до сих пор очень яркие. Рад, что разделил раздевалку и сформировал великолепный дуэт», — отметил Думбия в соцсети.

Экс-сокомандники встретились в одном из отелей Парижа. Напомним, 40-летний Вагнер Лав выступает в составе клуба Серии B Бразилии «Аваи», а 36-летний Сейду Думбия завершил свою профессиональную игровую карьеру в июне 2021 года. Последним клубом для ивуарийца стал мальтийский «Хамрун Спартанс».