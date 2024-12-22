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«Боруссия» Д обыграла «Вольфсбург» в матче 15-го тура Бундеслиги

«Боруссия» Д обыграла «Вольфсбург» в матче 15-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). «Боруссия» Дортмунд одержала победу со счётом 3:1.

Германия — Бундеслига . 15-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Мален – 25'     0:2 Байер – 28'     0:3 Брандт – 30'     1:3 Вавро – 58'    
Удаления: нет / Грос – 62'

Счёт в матче был открыт на 25-й минуте: отличился нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален. На 28-й минуте Максимилиан Байер удвоил преимущество гостей. На 30-й минуте Юлиан Брандт довёл счёт до разгромного. На 58-й минуте Денис Вавро отыграл один мяч. На 62-й минуте полузащитник гостей Паскаль Грос получил прямую красную карточку.

«Боруссия» Д занимает шестое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда из Дортмунда набрала 25 очков за 15 матчей. «Вольфсбург» заработал 21 очко за 15 игр и располагается на 11-й строчке.

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