«Боруссия» Д обыграла «Вольфсбург» в матче 15-го тура Бундеслиги

Завершился матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). «Боруссия» Дортмунд одержала победу со счётом 3:1.
Счёт в матче был открыт на 25-й минуте: отличился нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален. На 28-й минуте Максимилиан Байер удвоил преимущество гостей. На 30-й минуте Юлиан Брандт довёл счёт до разгромного. На 58-й минуте Денис Вавро отыграл один мяч. На 62-й минуте полузащитник гостей Паскаль Грос получил прямую красную карточку.
«Боруссия» Д занимает шестое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда из Дортмунда набрала 25 очков за 15 матчей. «Вольфсбург» заработал 21 очко за 15 игр и располагается на 11-й строчке.
- 22 декабря 2024
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