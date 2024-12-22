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«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию до 21 матча во всех турнирах

«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию до 21 матча во всех турнирах
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Английский «Ливерпуль» продлил свою беспроигрышную серию до 21 матча во всех турнирах. Сегодня, 22 декабря, «Ливерпуль» встречался с «Тоттенхэмом». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. «Красные» одержали победу со счётом 6:3. Последний раз подопечные Арне Слота проигрывали 14 сентября в матче с «Ноттингем Форест» (0:1) в 4-м туре английской Премьер-Лиги.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     0:2 Мак Аллистер – 36'     1:2 Мэддисон – 41'     1:3 Собослаи – 45+1'     1:4 Салах – 54'     1:5 Салах – 61'     2:5 Кулушевски – 72'     3:5 Соланке – 83'     3:6 Диас – 85'    

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» заработал 39 очков. Мерсисайдцы располагаются на первой строчке в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. На втором месте находится «Челси», у которого 35 очков за 17 игр.

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