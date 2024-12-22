«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию до 21 матча во всех турнирах

Английский «Ливерпуль» продлил свою беспроигрышную серию до 21 матча во всех турнирах. Сегодня, 22 декабря, «Ливерпуль» встречался с «Тоттенхэмом». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. «Красные» одержали победу со счётом 6:3. Последний раз подопечные Арне Слота проигрывали 14 сентября в матче с «Ноттингем Форест» (0:1) в 4-м туре английской Премьер-Лиги.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» заработал 39 очков. Мерсисайдцы располагаются на первой строчке в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. На втором месте находится «Челси», у которого 35 очков за 17 игр.