Фёдор Чалов забил свой четвёртый гол в составе ПАОКа
Поделиться
Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов отметился забитым голом в матче 16-го тура греческой Суперлиги с «Атромитосом». На момент написания новости в матче идёт перерыв, счёт — 1:0 в пользу хозяев.
Греция — Суперлига . 16-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
3 : 0
Атромитос
Перистери
1:0 Чалов – 45+2' 2:0 Живкович – 49' 3:0 Камара – 89'
Удаления: нет / Атанасиу – 21'
26-летний форвард вывел свою команду вперёд на 45+2-й минуте.
В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 23 встречах за ПАОК во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.
Комментарии
- 22 декабря 2024
-
22:31
-
22:24
-
22:23
-
22:23
-
22:16
-
22:14
-
22:06
-
21:55
-
21:54
-
21:44
-
21:41
-
21:34
-
21:34
-
21:30
-
21:29
-
21:27
-
21:23
-
21:22
-
21:13
-
21:13
-
21:03
-
20:54
-
20:51
-
20:45
-
20:40
-
20:36
-
20:36
-
20:19
-
20:14
-
20:13
-
20:12
-
20:11
-
20:09
-
19:56
-
19:48