Фёдор Чалов забил свой четвёртый гол в составе ПАОКа

Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов отметился забитым голом в матче 16-го тура греческой Суперлиги с «Атромитосом». На момент написания новости в матче идёт перерыв, счёт — 1:0 в пользу хозяев.

26-летний форвард вывел свою команду вперёд на 45+2-й минуте.

В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 23 встречах за ПАОК во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.