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Фёдор Чалов забил свой четвёртый гол в составе ПАОКа

Фёдор Чалов забил свой четвёртый гол в составе ПАОКа
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Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов отметился забитым голом в матче 16-го тура греческой Суперлиги с «Атромитосом». На момент написания новости в матче идёт перерыв, счёт — 1:0 в пользу хозяев.

Греция — Суперлига . 16-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
3 : 0
Атромитос
Перистери
1:0 Чалов – 45+2'     2:0 Живкович – 49'     3:0 Камара – 89'    
Удаления: нет / Атанасиу – 21'

26-летний форвард вывел свою команду вперёд на 45+2-й минуте.

В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 23 встречах за ПАОК во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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