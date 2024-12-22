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Результаты матчей чемпионата Германии 22 декабря

Результаты матчей чемпионата Германии 22 декабря
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22 декабря в 15-м туре немецкой Бундеслиги были сыграны две встречи. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Германии 22 декабря:

«Бохум» — «Хайденхайм» — 2:0;
«Вольфсбург» — «Боруссия» Д — 1:3.

Возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 «Бавария», набравшая 36 очков после 15 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», который заработал 32 очка в 15 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт», набравший 27 очков после 15 игр. В зоне вылета располагаются «Бохум» (6), «Хольштайн» (8) и «Хайденхайм» (10).

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