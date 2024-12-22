Салах оторвался от Холанда в гонке бомбардиров АПЛ

Сегодня, 22 декабря, «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» со счётом 6:3 в матче 17-го тура АПЛ. Нападающий «красных» Мохамед Салах отметился дублем. Таким образом, Салах оторвался от форварда «Манчестер Сити» Холанда в гонке бомбардиров чемпионата Англии. У Мохамеда — 15 голов, у Эрлинга — 13. Замыкает бомбардирскую тройку лидеров полузащитник «Челси» Коул Палмер.

Счёт в матче был открыт на 23-й минуте, отличился нападающий «Ливерпуля» Луис Диас. На 36-й минуте Алексис Мак Аллистер удвоил преимущество своей команды. На 41-й минуте Джеймс Мэддисон отыграл один мяч. На 54-й минуте Мохамед Салах довёл счёт до разгромного. На 61-й минуте Салах оформил дубль. На 72-й минуте Деян Кулушевски сократил отставание в счёте. На 83-й минуте Доминик Соланке забил третий мяч хозяев. На 85-й минуте Луис Диас оформил дубль и установил окончательный счёт — 6:3.

«Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Лондона набрала 23 очка за 17 матчей. «Ливерпуль» заработал 39 очков за 16 игр и располагается на первой строчке.