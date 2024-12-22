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«Ливерпуль» в седьмой раз обыграл «Тоттенхэм» за последние 10 матчей

«Ливерпуль» в седьмой раз обыграл «Тоттенхэм» за последние 10 матчей
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Сегодня, 22 декабря, «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (6:3) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Эта победа стала седьмой для «красных» за последние 10 матчей с лондонцами. За это время «шпоры» сумели один раз победить, ещё дважды эти команды сыграли вничью.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     0:2 Мак Аллистер – 36'     1:2 Мэддисон – 41'     1:3 Собослаи – 45+1'     1:4 Салах – 54'     1:5 Салах – 61'     2:5 Кулушевски – 72'     3:5 Соланке – 83'     3:6 Диас – 85'    

Счёт в матче был открыт на 23-й минуте, отличился нападающий «Ливерпуля» Луис Диас. На 36-й минуте Алексис Мак Аллистер удвоил преимущество своей команды. На 41-й минуте Джеймс Мэддисон отыграл один мяч. На 54-й минуте Мохамед Салах довёл счёт до разгромного. На 61-й минуте Салах оформил дубль. На 72-й минуте Деян Кулушевски сократил отставание в счёте. На 83-й минуте Доминик Соланке забил третий мяч хозяев. На 85-й минуте Луис Диас оформил дубль и установил окончательный счёт.

«Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Лондона набрала 23 очка за 13 матчей. «Ливерпуль» заработал 39 очков за 16 игр и располагается на первой строчке.

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