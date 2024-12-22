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«Аталанта» вырвала победу у «Эмполи» в концовке матча 17-го тура Серии А

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Аталанта» и «Эмполи». Игра прошла на стадионе «Джевисс» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступил Эрманно Феличани (Италия). «Аталанта» обыграла «Эмполи» со счётом 3:2.

На 13-й минуте нападающий «Эмполи» Лоренцо Коломбо открыл счёт. Ответный мяч «Аталанты» на 34-й минуте забил полузащитник Шарль Де Кетеларе. Вывел хозяев вперёд на 45+1-й минуте форвард Адемола Лукман. Сравнял счёт на 58-й минуте Себастьяно Эспозито. Победный мяч «Аталанты» на 86-й минуте забил Де Кетеларе, оформив дубль во встрече — 3:2.

После 17 сыгранных матчей «Аталанта» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 40 очков. «Эмполи» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 19 очков.