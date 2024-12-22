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«Ливерпуль» одержал 18-ю победу за последние 21 игру во всех турнирах

«Ливерпуль» одержал 18-ю победу за последние 21 игру во всех турнирах
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Сегодня, 22 декабря, «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (6:3) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Эта победа стала 18-й для «красных» за последние 21 игру во всех турнирах.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     0:2 Мак Аллистер – 36'     1:2 Мэддисон – 41'     1:3 Собослаи – 45+1'     1:4 Салах – 54'     1:5 Салах – 61'     2:5 Кулушевски – 72'     3:5 Соланке – 83'     3:6 Диас – 85'    

Единственными встречами, в которых «Ливерпуль» не смог победить, являются матчи английской Премьер-лиги с «Фулхэмом», в котором «красные» сыграли вничью со счётом 2:2, с «Ньюкасл Юнайтед» (3:3) и с лондонским «Арсеналом», с которым мерсисайдцы также сыграли вничью (2:2).

«Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Лондона набрала 23 очка за 17 матчей. «Ливерпуль» заработал 39 очков за 16 игр и располагается на первой строчке.

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