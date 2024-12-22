«Ливерпуль» одержал 18-ю победу за последние 21 игру во всех турнирах

Сегодня, 22 декабря, «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (6:3) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Эта победа стала 18-й для «красных» за последние 21 игру во всех турнирах.

Единственными встречами, в которых «Ливерпуль» не смог победить, являются матчи английской Премьер-лиги с «Фулхэмом», в котором «красные» сыграли вничью со счётом 2:2, с «Ньюкасл Юнайтед» (3:3) и с лондонским «Арсеналом», с которым мерсисайдцы также сыграли вничью (2:2).

«Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Лондона набрала 23 очка за 17 матчей. «Ливерпуль» заработал 39 очков за 16 игр и располагается на первой строчке.