«Вильярреал» обыграл «Леганес» в сверхрезультативном матче 18-го тура Ла Лиги

Завершился матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Леганес» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали победу со счётом 5:2.
Хозяева поля вышли вперёд уже на шестой минуте: отличился полузащитник Сейдуба Сиссе. На 16-й минуте нападающий «Вильярреала» Тьерно Барри сравнял счёт. На 33-й минуте форвард «Леганеса» Даниэль Раба вновь вывел свою команду вперёд, реализовав 11-метровый удар. На 45+2-й минуте Барри оформил дубль, также забив с пенальти. На 65-й минуте Барри забил свой третий мяч. На 90+2-й минуте Херар Морено сделал счёт 4:2. На 90+8-й минуте Пау Кабанес забил пятый мяч своей команды.
Отметим, что на 58-й минуте «Леганес» остался вдесятером. С поля был удалён Оскар Родригес. На 77-й минуте Хорхе Саэнс оставил хозяев вдевятером.
После этой победы «Вильярреал» набрал 30 очков и поднялся на пятое место в таблице. «Леганес» с 18 очками идёт 15-м.
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