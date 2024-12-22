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Гол Чалова помог ПАОКу разгромить «Атромитос» и подняться на второе место Суперлиги

Гол Чалова помог ПАОКу разгромить «Атромитос» и подняться на второе место Суперлиги
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Завершился матч 16-го тура греческой Суперлиги, в котором ПАОК встречался с «Атромитосом». Команды играли на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:30 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Греция — Суперлига . 16-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
3 : 0
Атромитос
Перистери
1:0 Чалов – 45+2'     2:0 Живкович – 49'     3:0 Камара – 89'    
Удаления: нет / Атанасиу – 21'

На 45+2-й минуте российский форвард Фёдор Чалов вывел ПАОК вперёд. На 49-й минуте Андрия Живкович удвоил преимущество хозяев. На 90+1-й минуте полузащитник Мохамед Камара забил третий мяч ПАОКа. Отметим, что гости играли вдесятером с 21-й минуты после удаления Николаоса Атанасиу.

Россияне Фёдор Чалов и Магомед Оздоев вышли на поле в стартовом составе ПАОКа и были заменены на 72-й минуте.

После этой победы в активе ПАОКа стало 33 очка. Команда поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Греции. «Атромитос» с 19 очками находится на седьмой строчке.

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