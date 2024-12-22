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«Аталанта» одержала 11-ю победу подряд в Серии А

«Аталанта» одержала 11-ю победу подряд в Серии А
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Сегодня, 22 декабря, «Аталанта» обыграла «Эмполи» (3:2) в матче 17-го тура Серии А. Таким образом, команда из Бергамо одержала 11-ю победу подряд в чемпионате Италии. Ранее «Аталанта» побеждала «Кальяри» (1:0), «Милан» (2:1), «Рому» (2:0), «Парму» (3:1), «Удинезе» (2:1), «Наполи» (3:0), «Монцу» (2:0), «Верону» (6:1), «Венецию» (2:0), «Дженоа» (5:1).

Италия — Серия А . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 2
Эмполи
Эмполи
0:1 Коломбо – 13'     1:1 Де Кетеларе – 34'     2:1 Лукман – 45+1'     2:2 Эспозито – 58'     3:2 Де Кетеларе – 86'    

На 13-й минуте нападающий «Эмполи» Лоренцо Коломбо открыл счёт. Ответный мяч «Аталанты» на 34-й минуте забил полузащитник Шарль Де Кетеларе. Вывел хозяев вперёд на 45+1-й минуте форвард Адемола Лукман. Сравнял счёт на 58-й минуте Себастьяно Эспозито. Победный мяч «Аталанты» на 86-й минуте забил Де Кетеларе, оформив дубль во встрече — 3:2.

После 17 сыгранных матчей «Аталанта» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 40 очков. «Эмполи» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 19 очков.

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