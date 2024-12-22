Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом»

Сегодня, 22 декабря, состоится матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встретятся «Ланс» и «Пари Сен-Жермен». Игра пройдёт на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. В качестве главного арбитра встречи выступит Томас Леонар (Франция). Стартовый свисток судьи раздастся в 23:00 мск.

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пако, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Кан Ин, Дуэ, Дембеле.

Запасные: Тенас, Эрнандес, Заге, Беральдо, Заир-Эмери, Маюлу, Баркола, Мбайе, Рамуш.

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ», который обыграл в финале «Лион» со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д’Аске.