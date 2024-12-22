Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мохамед Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом»

Мохамед Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (6:3).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     0:2 Мак Аллистер – 36'     1:2 Мэддисон – 41'     1:3 Собослаи – 45+1'     1:4 Салах – 54'     1:5 Салах – 61'     2:5 Кулушевски – 72'     3:5 Соланке – 83'     3:6 Диас – 85'    

«Мы неплохо играли впереди, но в обороне нам нужно совершенствоваться как команде. Пропускать три мяча довольно тяжело. Это хороший результат, надеюсь, мы просто продолжим в том же духе.

Мы ожидали, что это будет хаотичная игра, то, как они играют, они открывают игру, они наслаждаются своим футболом, они физически сильны, а морально мы всегда должны быть в игре. Они не сильно меняют свою манеру игры, она напряжённая. «Сити» приехал сюда и боролся, другие команды тоже. Я рад, что мы победили, потому что они показали хорошую игру», — приводит слова Салаха ВВС со ссылкой на Sky Sports.

В текущем сезоне Мохамед Салах провёл за клуб во всех турнирах 24 матча, в которых забил 18 мячей и отдал 15 голевых передач.

Материалы по теме
«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» в матче АПЛ с девятью голами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android