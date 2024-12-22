Мохамед Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (6:3).
«Мы неплохо играли впереди, но в обороне нам нужно совершенствоваться как команде. Пропускать три мяча довольно тяжело. Это хороший результат, надеюсь, мы просто продолжим в том же духе.
Мы ожидали, что это будет хаотичная игра, то, как они играют, они открывают игру, они наслаждаются своим футболом, они физически сильны, а морально мы всегда должны быть в игре. Они не сильно меняют свою манеру игры, она напряжённая. «Сити» приехал сюда и боролся, другие команды тоже. Я рад, что мы победили, потому что они показали хорошую игру», — приводит слова Салаха ВВС со ссылкой на Sky Sports.
В текущем сезоне Мохамед Салах провёл за клуб во всех турнирах 24 матча, в которых забил 18 мячей и отдал 15 голевых передач.
- 22 декабря 2024
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