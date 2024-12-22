Результаты матчей АПЛ 22 декабря

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Сегодня, 22 декабря, прошли матчи 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 22 декабря:

«Лестер» — «Вулверхэмптон» — 0:3;

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» — 0:3;

«Фулхэм» — «Саутгемптон» — 0:0;

«Эвертон» — «Челси» — 0:0;

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 3:6.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 39 очков после 17 матчей. На второй строчке располагается лондонский «Челси», заработавший 35 очков. Третье место с 33 очками занимает «Арсенал». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (6), «Ипсвич Таун» (12) и «Вулверхэмптон» (12).