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Мохамед Салах высказался о своих новых рекордах в составе «Ливерпуля»

Мохамед Салах высказался о своих новых рекордах в составе «Ливерпуля»
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о своих новых рекордах, который он поставил в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (6:3).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     0:2 Мак Аллистер – 36'     1:2 Мэддисон – 41'     1:3 Собослаи – 45+1'     1:4 Салах – 54'     1:5 Салах – 61'     2:5 Кулушевски – 72'     3:5 Соланке – 83'     3:6 Диас – 85'    

«Я не думал об этом перед игрой, но я рад, что сделал это, горжусь этим и буду продолжать усердно работать. Здорово добиться этого в таком большом клубе, но самое главное, что мы выиграли матч. Где бы я ни собирался завершить свою карьеру, я рад этому», — приводит слова Салаха ВВС со ссылкой на Sky Sports.

Мохамед Салах стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, который забил 10 и более голов и отдал 10 и более голевых передач в четырёх сезонах чемпионата Англии подряд. Также нападающий стал первым игроком, которому удалось набрать 13+10 по системе «гол+пас» до Рождества в чемпионате.

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