Мохамед Салах высказался о своих новых рекордах в составе «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о своих новых рекордах, который он поставил в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (6:3).
«Я не думал об этом перед игрой, но я рад, что сделал это, горжусь этим и буду продолжать усердно работать. Здорово добиться этого в таком большом клубе, но самое главное, что мы выиграли матч. Где бы я ни собирался завершить свою карьеру, я рад этому», — приводит слова Салаха ВВС со ссылкой на Sky Sports.
Мохамед Салах стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, который забил 10 и более голов и отдал 10 и более голевых передач в четырёх сезонах чемпионата Англии подряд. Также нападающий стал первым игроком, которому удалось набрать 13+10 по системе «гол+пас» до Рождества в чемпионате.
- 22 декабря 2024
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