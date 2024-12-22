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Юрий Жирков выделил трёх футболистов по итогам первой части сезона РПЛ

Юрий Жирков выделил трёх футболистов по итогам первой части сезона РПЛ
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Бывший полузащитник сборной России, лондонского «Челси», ЦСКА, московского «Динамо» и «Зенита» Юрий Жирков назвал футболистов, чья игра понравилась ему в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Хорошо в этом сезоне выглядит Батраков. В отличие от самого «Локомотива». К перерыву железнодорожники подсели. Ещё мне нравится Пиняев, остальные фамилии я сейчас не вспомню. Глушенков выглядел неплохо в начале чемпионата, но потом, к сожалению, получил травму», — приводит слова Жиркова Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.

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