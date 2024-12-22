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Тренер «Реала» Анчелотти — о победе над «Севильей»: отличное завершение года

Тренер «Реала» Анчелотти — о победе над «Севильей»: отличное завершение года
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 с «Севильей» (4:2). Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Испания — Примера . 18-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Мбаппе – 10'     2:0 Вальверде – 20'     3:0 Родриго – 34'     3:1 Ромеро – 35'     4:1 Диас – 53'     4:2 Лукебакио – 85'    

Об игре: Мы провели хороший матч со множеством моментов. Отличное завершение года. Именно этого мы и хотели – быть в борьбе и хорошо отдохнуть к 2025 году. Игроки атаки лучше проявляют себя. Сегодня не хватало такого важного игрока, как Винисиуса, но они очень хорошо справились.

Мы также лучше выходили из обороны, и у нас появлялось больше возможностей. Игра на угловых была отработана, а Килиан Мбаппе, который обладает хорошим ударом, забил фантастический гол, похожий на гол в ворота «Сельты».

Об аплодисментах Навасу: Хесус заслужил это своей карьерой, своими успехами и прежде всего отношением. Он был примером для футбола, каждый хотел бы иметь футболистов с таким духом и характером – Навас олицетворяет всё это», – приводит слова Анчелотти Marca.

После 18 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Валенсией».

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