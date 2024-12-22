Тренер «Реала» Анчелотти — о победе над «Севильей»: отличное завершение года

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 с «Севильей» (4:2). Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Об игре: Мы провели хороший матч со множеством моментов. Отличное завершение года. Именно этого мы и хотели – быть в борьбе и хорошо отдохнуть к 2025 году. Игроки атаки лучше проявляют себя. Сегодня не хватало такого важного игрока, как Винисиуса, но они очень хорошо справились.

Мы также лучше выходили из обороны, и у нас появлялось больше возможностей. Игра на угловых была отработана, а Килиан Мбаппе, который обладает хорошим ударом, забил фантастический гол, похожий на гол в ворота «Сельты».

Об аплодисментах Навасу: Хесус заслужил это своей карьерой, своими успехами и прежде всего отношением. Он был примером для футбола, каждый хотел бы иметь футболистов с таким духом и характером – Навас олицетворяет всё это», – приводит слова Анчелотти Marca.

После 18 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Валенсией».