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«Я абсолютно счастлив». Тренер «Челси» Мареска — о ничьей с «Эвертоном»

«Я абсолютно счастлив». Тренер «Челси» Мареска — о ничьей с «Эвертоном»
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал ничью в матче своей команды с ливерпульским «Эвертоном» в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги (0:0).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Челси
Лондон

«Я абсолютно счастлив. Я только что сказал игрокам, что сегодня я счастлив больше, чем после матча с «Брентфордом». Причина в том, что я очень переживал по поводу этой игры. Это сложная игра, сложный стадион, сложная команда. Они на высоте в обороне. Они входят в пятёрку лучших команд Европы по количеству «сухих» матчей. Мы изо всех сил пытались создать против них моменты. Это была непростая игра», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

«Челси» после 17 игр занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 35 очков.

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