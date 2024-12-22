«Нельзя говорить о справедливости». Аморим — о поражении «МЮ» от «Борнмута»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (0:3).

«Все видели игру. Нельзя говорить о справедливости в футболе, потому что они забили, а мы нет, но мы ничего не отдали до стандартов, и тогда мы были так близки к голу. Но я думаю, что все чувствовали себя немного обеспокоенными, не только игроки, но и болельщики.

Это очень сложный момент для нашего клуба, это чувствуется в каждой игре и особенно дома. Два гола, как в матче с «Тоттенхэмом», очень быстро, поэтому ты хочешь ответить, но не можешь этого сделать, потому что получаешь ещё один гол, и тогда мы страдаем до конца игры. Я чувствовал, что мы создали много сложностей для нашего соперника, но им удалось забить, и я думаю, что в этом вся разница», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

После 17 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка.