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«Нельзя говорить о справедливости». Аморим — о поражении «МЮ» от «Борнмута»

«Нельзя говорить о справедливости». Аморим — о поражении «МЮ» от «Борнмута»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (0:3).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Борнмут
Борнмут
0:1 Хёйсен – 29'     0:2 Клюйверт – 61'     0:3 Семеньо – 63'    

«Все видели игру. Нельзя говорить о справедливости в футболе, потому что они забили, а мы нет, но мы ничего не отдали до стандартов, и тогда мы были так близки к голу. Но я думаю, что все чувствовали себя немного обеспокоенными, не только игроки, но и болельщики.

Это очень сложный момент для нашего клуба, это чувствуется в каждой игре и особенно дома. Два гола, как в матче с «Тоттенхэмом», очень быстро, поэтому ты хочешь ответить, но не можешь этого сделать, потому что получаешь ещё один гол, и тогда мы страдаем до конца игры. Я чувствовал, что мы создали много сложностей для нашего соперника, но им удалось забить, и я думаю, что в этом вся разница», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

После 17 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка.

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