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Игрок «Локомотива» Тикнизян заявил, что остался недоволен своей игрой в 2024 году

Игрок «Локомотива» Тикнизян заявил, что остался недоволен своей игрой в 2024 году
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Хавбек московского «Локомотива» и национальной команды Армении Наир Тикнизян подвёл итоги уходящего 2024 года.

«2024 год для меня удался очень хорошим, потому что в этом году родился мой сын. Что конкретно получилось или наоборот, не получилось – это уже другой вопрос. На этом не зацикливаюсь.

Всё, что прошло, меня не интересует. Конечно, всегда хочется большего. С точки зрения футбола я был недоволен своей игрой в этом году. Хочется большего – это факт», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

В нынешнем сезоне Тикнизян сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 6 млн.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с махачкалинским «Динамо».

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