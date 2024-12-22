«Я наслаждался тем, что видел». Тренер «Ливерпуля» Слот — о матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (6:3).
«До 60-й или 65-й минуты я действительно наслаждался тем, что видел. Конечно, однажды нас поймали на том, что мы выносили мяч из глубины, и это сразу же привело к голу для «Тоттенхэма». Вы думаете, что, если бы мы ушли в раздевалку со счётом 2:1, это не оправдало бы всех тех моментов, которые у нас были, – вот почему я был вполне доволен тем фактом, что мы выигрывали со счётом 3:1. Затем 4:1, 5:1, невероятное зрелище.
Но потом вы также увидели, что независимо от того, насколько качественными являются игроки, если они думают, что им больше не нужно бегать, то в этой лиге, особенно против «Тоттенхэма», потому что они так хорошо владеют мячом… Они сразу же начинают творить, и именно это они и сделали, забив два гола. Честно говоря, я был счастлив, что мы забили шестой», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.
«Ливерпуль» заработал 39 очков за 16 игр и располагается на первой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 22 декабря 2024
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