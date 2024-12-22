Онопко ответил на вопрос о самых важных событиях 2024 года в российском футболе

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко ответил на вопрос о самых важных событиях 2024 года в российском футболе.

«К таковым могу отнести игры чемпионата и Кубка России. Меня порадовало, что даже в будние дни домашние матчи «Ростова» в Кубке собирали большое количество болельщиков.

Ещё приятно, что сборная играла. Мы радовали наших болельщиков. А вообще любая игра для футболистов, особенно когда человек вызывается в сборную — значимое событие. Для тренеров всё то же самое. Игры за сборную всегда важны», — приводит слова Онопко Sport24.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков. «Динамо» с 35 очками находится на четвёртой строчке, «Локомотив» (35) – на пятой, ЦСКА (31) — на шестой, «Ростов» (26) — на седьмой.