Тошич: весной ЦСКА будет выглядеть сильнее, чем в первой части сезона

Экс-полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от выступлений армейцев в Российской Премьер-Лиге после зимней паузы.

«Летом 2024 года в клуб пришёл Марко Николич. Зимой команда впервые проведёт полноценные сборы под руководством сербского тренера. Поэтому мне кажется, что весной ЦСКА будет выглядеть сильнее, чем в первой части сезона.

Не знаю, смогут ли армейцы побороться за чемпионство. Но я как бывший армеец надеюсь, что скоро наступят времена, когда красно-синие опять будут первыми», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с санкт-петербургским «Зенитом».