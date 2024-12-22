Владелец «Милана» объяснил, почему клуб продал Сандро Тонали в «Ньюкасл»

Владелец «Милана» Джерри Кардинале объяснил, почему клуб принял решение продать полузащитника Сандро Тонали в английский «Ньюкасл Юнайтед» в 2023 году.

«Мы продали его в «Ньюкасл Юнайтед» не потому, что он не был нам нужен – мы продали его, потому что получили отличное предложение и оценили риски и прибыль. Мы собрали € 70 млн плюс прибыль в € 10 млн — самый высокий показатель за всю историю Серии А. И благодаря этой продаже мы купили шесть новых игроков и полностью обновили команду. Мы продаём не по необходимости – мы продаём из-за оппортунизма. Если мы будем сохранять дисциплину, на рынке всегда найдутся контрагенты, которые принесут игрокам исключительную прибыль», — приводит слова Кардинале Milan News.

В нынешнем сезоне Тонали принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.