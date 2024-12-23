Глава «Милана» Кардинале: строительство стадионов в Италии — сложная задача

Владелец «Милана» Джерри Кардинале рассказал о проблемах с возможным строительством нового стадиона для «россонери». На данный момент команда выступает на стадионе «Сан-Сиро», который делит с «Интером».

«Мы могли бы значительно обновить существующий стадион или построить новый, который отражал бы нынешний статус этих клубов как компаний, также проводящих развлекательные мероприятия. За ту сумму, в которую обойдётся реконструкция, мы, вероятно, могли бы построить совершенно новый стадион.

Но строительство стадионов в Италии — сложная задача: последний стадион, построенный в Италии в 2011 году, был рассчитан на 40 тыс. мест. Я бы хотел, чтобы был построен современный стадион на 70 тыс. мест, но муниципалитет не очень-то помогает нам получить разрешение на строительство в выбранном нами месте.

И я всё ещё пытаюсь справиться с проблемой несоответствия между строительством стадиона в американском стиле, который, вероятно, обойдётся более чем в € 1 млрд, и невозможностью устанавливать цены в американском стиле. Это настоящий вызов», — приводит слова Кардинале Milan News.