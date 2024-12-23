«Иногда чувствую себя недооценённым». Лаутаро Мартинес — о 7-м месте в «Золотом мяче»

Нападающий миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес ответил на вопрос, чем он объясняет своё седьмое месте в голосовании за «Золотой мяч».

«Есть разные аспекты, но я думаю, что у меня был важный год не только потому, что я был лучшим бомбардиром Кубка Америки и Серии А, но и из-за того, как я играл. Чувствую ли себя недооценённым? Иногда да. Но командные трофеи имеют другой вес», — приводит слова Мартинеса Corriera della Sera.

В 2024 году Мартинес завоевал золотые медали чемпионата Италии в составе «Интера», попутно став лучшим бомбардиром сезона в Серии А. Также в составе сборной Аргентины он стал победителем Кубка Америки, где тоже выиграл бомбардирскую гонку.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоялась 28 октября в Париже в театре Шатле. Победителем стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.