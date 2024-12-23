«Ювентус» с минимальной разницей обыграл «Монцу» в матче 17-го тура Серии А

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Монца» и «Ювентус». Игра прошла на стадионе «Ю-Пауэр» в Монце. В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Масса (Империя, Италия). «Ювентус» обыграл «Монцу» со счётом 2:1.
На 14-й минуте полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни открыл счёт. Ответный мяч «Монцы» на 22-й минуте забил защитник Самуэле Биринделли. Победный мяч гостей на 39-й минуте оформил нападающий Николас Гонсалес — 2:1.
После 17 сыгранных матчей «Монца» располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 10 очков. «Ювентус» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», у которой 40 очков.
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