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Ланс — ПСЖ, результат матча 1/32 финала Кубка Франции, счёт 1:1 (3:4 пен.)., 22 декабря 2024 года

«ПСЖ» с Сафоновым обыграл «Ланс» в серии пенальти матча 1/32 финала Кубка Франции
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Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречались «Ланс» и «Пари Сен-Жермен». Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Леонар (Франция). «ПСЖ» обыграл «Ланс» со счётом 1:1 (4:3 пен.).

Кубок Франции . 1/32 финала
22 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 1
3 : 4
ПСЖ
Париж
1:0 Н'Зола – 66'     1:1 Рамуш – 70'    

На 66-й минуте защитник «Ланса» Мбала Н'Зола открыл счёт. Ответный мяч «ПСЖ» на 70-й минуте забил нападающий Гонсалу Рамуш — 1:1. В серии послематчевых пенальти оказался сильнее «ПСЖ» (4:3 пен.). Российский вратарь Матвей Сафонов отбил два удара.

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ», который обыграл в финале «Лион» со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д’Аске.

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