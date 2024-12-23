«ПСЖ» с Сафоновым обыграл «Ланс» в серии пенальти матча 1/32 финала Кубка Франции

Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречались «Ланс» и «Пари Сен-Жермен». Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Леонар (Франция). «ПСЖ» обыграл «Ланс» со счётом 1:1 (4:3 пен.).

На 66-й минуте защитник «Ланса» Мбала Н'Зола открыл счёт. Ответный мяч «ПСЖ» на 70-й минуте забил нападающий Гонсалу Рамуш — 1:1. В серии послематчевых пенальти оказался сильнее «ПСЖ» (4:3 пен.). Российский вратарь Матвей Сафонов отбил два удара.

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ», который обыграл в финале «Лион» со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д’Аске.