«Это было болезненно для нас». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о поражении от «Ливерпуля»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:6).

«Очевидно, что это было болезненно для нас. Надо отдать должное «Ливерпулю», это хорошая команда. Они были слишком хороши для нас сегодня. Конечно, нам не хватало немного энергии. Просто такова ситуация, в которой мы сейчас находимся», — приводит слова Постекоглу официальный сайт клуба.

«Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Лондона набрала 23 очка за 17 матчей. «Ливерпуль» заработал 39 очков за 16 игр и располагается на первой строчке.