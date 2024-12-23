Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это было болезненно для нас». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о поражении от «Ливерпуля»

«Это было болезненно для нас». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о поражении от «Ливерпуля»
Комментарии

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:6).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     0:2 Мак Аллистер – 36'     1:2 Мэддисон – 41'     1:3 Собослаи – 45+1'     1:4 Салах – 54'     1:5 Салах – 61'     2:5 Кулушевски – 72'     3:5 Соланке – 83'     3:6 Диас – 85'    

«Очевидно, что это было болезненно для нас. Надо отдать должное «Ливерпулю», это хорошая команда. Они были слишком хороши для нас сегодня. Конечно, нам не хватало немного энергии. Просто такова ситуация, в которой мы сейчас находимся», — приводит слова Постекоглу официальный сайт клуба.

«Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Лондона набрала 23 очка за 17 матчей. «Ливерпуль» заработал 39 очков за 16 игр и располагается на первой строчке.

Материалы по теме
«Я наслаждался тем, что видел». Тренер «Ливерпуля» Слот — о матче с «Тоттенхэмом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android