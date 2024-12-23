«Это было болезненно для нас». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о поражении от «Ливерпуля»
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:6).
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23' 0:2 Мак Аллистер – 36' 1:2 Мэддисон – 41' 1:3 Собослаи – 45+1' 1:4 Салах – 54' 1:5 Салах – 61' 2:5 Кулушевски – 72' 3:5 Соланке – 83' 3:6 Диас – 85'
«Очевидно, что это было болезненно для нас. Надо отдать должное «Ливерпулю», это хорошая команда. Они были слишком хороши для нас сегодня. Конечно, нам не хватало немного энергии. Просто такова ситуация, в которой мы сейчас находимся», — приводит слова Постекоглу официальный сайт клуба.
«Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Лондона набрала 23 очка за 17 матчей. «Ливерпуль» заработал 39 очков за 16 игр и располагается на первой строчке.
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