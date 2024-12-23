Владелец «Милана» Кардинале рассказал о целях клуба

Владелец «Милана» Джерри Кардинале ответил на вопрос о краткосрочных и долгосрочных целях итальянского клуба.

«Победа в чемпионате, очевидно, является важной целью. Но вы должны сбалансировать это с «умной победой». «Интер» выиграл скудетто в прошлом году, а затем обанкротился (имеется в виду бывший владелец, а не сам клуб. – Прим. «Чемпионата») – разве мы этого хотим? Для болельщиков моя задача – каждый год выигрывать чемпионат Италии. Я это понимаю.

Для моих инвесторов, которые сосредоточены на окончательном повышении стоимости, моя работа состоит в том, чтобы обеспечить «Милану» возможность каждый год бороться за скудетто, каждый год претендовать на Лигу чемпионов и каждый год продвигаться как можно дальше в Лиге чемпионов – это то, что максимизирует денежный поток и стоимость бренда. Именно последовательность и меньшая нестабильность производительности максимизируют ценность и в конечном итоге долговечность», — приводит слова Кардинале Milan News.

На данный момент «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 26 очков за 16 матчей.