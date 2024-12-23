Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бетис» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в матче 18-го тура Ла Лиги

«Бетис» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в матче 18-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Бетис» и «Райо Вальекано». Игра прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура (Испания). Итоговый результат — 1:1.

Испания — Примера . 18-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Иско – 37'     1:1 Паласон – 51'    

Счёт в матче был открыт на 37-й минуте: отличился полузащитник «Бетиса» Иско, реализовав пенальти. На 51-й минуте Иси Паласон забил ответный мяч «Райо Вальекано».

После 18 сыгранных матчей «Бетис» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 25 очков. «Райо Вальекано» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 22 очка.

Материалы по теме
«Реал» обошёл «Барселону» в турнирной таблице Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android