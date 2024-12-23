«Бетис» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в матче 18-го тура Ла Лиги

Завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Бетис» и «Райо Вальекано». Игра прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура (Испания). Итоговый результат — 1:1.

Счёт в матче был открыт на 37-й минуте: отличился полузащитник «Бетиса» Иско, реализовав пенальти. На 51-й минуте Иси Паласон забил ответный мяч «Райо Вальекано».

После 18 сыгранных матчей «Бетис» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 25 очков. «Райо Вальекано» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 22 очка.