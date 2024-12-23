«Бетис» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в матче 18-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Бетис» и «Райо Вальекано». Игра прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура (Испания). Итоговый результат — 1:1.
Испания — Примера . 18-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Иско – 37' 1:1 Паласон – 51'
Счёт в матче был открыт на 37-й минуте: отличился полузащитник «Бетиса» Иско, реализовав пенальти. На 51-й минуте Иси Паласон забил ответный мяч «Райо Вальекано».
После 18 сыгранных матчей «Бетис» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 25 очков. «Райо Вальекано» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 22 очка.
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