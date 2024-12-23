Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отразил два удара в серии пенальти с «Лансом»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отразил два удара в серии пенальти в матче 1/32 Кубка Франции с «Лансом» Встреча прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе.

Основное время завершилось со счётом 1:1. Согласно регламенту, команды определяли победителя сразу в серии послематвых пенальти, где Сафонов смог отразить удары Мбала Н'Золы и Анди Диуфа.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 22 млн. В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» восемь матчей во всех турнирах.

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