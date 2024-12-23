Результаты матчей Кубка Франции 22 декабря

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22 декабря прошли матчи 1/32 Кубка Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

1/32 Кубка Франции, результаты матчей 22 декабря

«Бордо» — «Ренн» — 1:4

«Сент-Этьен» — «Марсель» — 0:4

«Осерк» — «Дюнкерк» — 0:1

«Юнион Сен-Жан» — «Монако» — 1:4

«Стиль Мюциг» — «Реймс» — 1:3

«Генгам» — «Кан» — 2:1

«Тионвиль Лузитанос» — «Валансьен» — 2:2 (4:5 по пенальти)

«Сошо» — «Клермон» 0:0 (5:3 по пенальти)

«Сен-Фильбер» — «Кевийи-Руан» — 0:2

«Бобиньи» — «Анже» — 0:1

«Марманд» — «Ле Ман» — 0:7

«Ланс» — «ПСЖ» — 1:1 (3:4 по пенальти)

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ», который обыграл в финале «Лион» со счётом 2:1.

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