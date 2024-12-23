Результаты матчей Кубка Франции 22 декабря

22 декабря прошли матчи 1/32 Кубка Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
1/32 Кубка Франции, результаты матчей 22 декабря
«Бордо» — «Ренн» — 1:4
«Сент-Этьен» — «Марсель» — 0:4
«Осерк» — «Дюнкерк» — 0:1
«Юнион Сен-Жан» — «Монако» — 1:4
«Стиль Мюциг» — «Реймс» — 1:3
«Генгам» — «Кан» — 2:1
«Тионвиль Лузитанос» — «Валансьен» — 2:2 (4:5 по пенальти)
«Сошо» — «Клермон» 0:0 (5:3 по пенальти)
«Сен-Фильбер» — «Кевийи-Руан» — 0:2
«Бобиньи» — «Анже» — 0:1
«Марманд» — «Ле Ман» — 0:7
«Ланс» — «ПСЖ» — 1:1 (3:4 по пенальти)
Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ», который обыграл в финале «Лион» со счётом 2:1.
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