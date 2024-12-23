Вчера, 22 декабря, прошли четыре матча 17-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 22 декабря:

«Рома» — «Парма» — 5:0;

«Венеция» — «Кальяри» — 2:1;

«Аталанта» — «Эмполи» — 3:2;

«Монца» — «Ювентус» — 1:2.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Аталанта», которая записала в свой актив 40 очков. На втором месте находится «Наполи», который набрал 38 очков. Замыкает тройку лидеров «Интер», на счету которого 34 очка.

В топ-5 входят «Лацио» и «Фиорентина», которые набрали 34 и 31 очко соответственно.

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