Виллиан Роша близок к уходу из ЦСКА — журналист Стормовски

Защитник ЦСКА Виллиан Роша может покинуть московский клуб.

Как сообщает журналист Тиаго Стормовски в соцсетях, бразильский «Интернасьонал» достиг прогресса в переговорах с красно-синими по трансферу игрока. Отмечается, что футболист с большой долей вероятности продолжит карьеру в Бразилии.

29-летний Виллиан Роша перешёл в ЦСКА летом 2022 года, покинув португальский «Портимоненсе». В нынешнем сезоне Роша принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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